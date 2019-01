Anne Hathaway confirma tercera parte de 'El Diario de la Princesa'

Por: Redacción





La amadaya ha confirmado en diversas ocasiones que desea dar vida nuevamente a Mia Thermopolis en su vida adulta, mientras toma las riendas del estado de Genovia.

Asimismo, son los fans quienes exigian una continuación de la entrega 'El Diario de la Princesa', motivo por el que la actriz confirmó que ya han encontrado una historia en donde también Julie Andrews será participe.

"Ya hay un guion para la tercera película, ya lo tenemos. Yo quiero hacerlo y Julie también. Debra Martin Chase, nuestra productora, también está dispuesta a regresar. Todos queremos que el proyecto se convierta en una realidad", aseguró la estadounidense.

Sin embargo, una de sus dificultades para continuar es encontrar otro director ya que Gary Marshall, quien estaba en la cabeza del proyecto, falleció en 2016.

"No queremos hacerlo a no ser que sepamos que va a ser perfecto, porque nosotros adoramos esas películas tanto como ustedes. Y son igual de importantes para nosotros que para ustedes, no queremos apresurarnos y estrenar algo que no esté listo. Pero estamos trabajando en ello", finalizó.