Anna Calvi da revela el segundo sencillo de su nuevo disco

Notimex - La cantante británica Anna Calvi lanzó "Hunter", el segundo sencillo que da título a su próximo material discográfico, el cual saldrá al mercado el próximo 31 de agosto.

De acuerdo con la intérprete, la canción, que llega tras el primer sencillo "Don´t beat the girl out of my boy", habla sobre: "explorar una sexualidad más subversiva, que va más allá de lo esperado de la mujer en nuestra sociedad heteronormativa y patriarcal".

La placa, producida por Nick Launay, quien ha trabajado con Nick Cave y Yeah Yeah Yeahs, fue grabada con los músicos de Anna: Mally Harpaz en varios instrumentos y Alex Thomas en batería, con Adrian Utley de Portishead en teclados y Martyn Casey de The Bad Seeds en el bajo.

Para la compositora y guitarrista, este disco fue una oportunidad para ser más verdadera que nunca; un material queer y feminista que explora la sexualidad y rompe las leyes de la conformidad de géneros mientras está en busca de la libertad.

"Libre de la historia de que el género se otorga, libre de preocupaciones de que la gente me juzgara sobre lo que quiero hacer con mi cuerpo y conmigo. Para mí, esa es una visión utópica", comentó Calvi mediante un comunicado.

"Hunter" estará disponible a través de múltiples plataformas a partir del 31 de agosto; además, podrá ser adquirido en formato físico y en una edición de lujo en vinilo color rojo.