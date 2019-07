Animalista denuncia maltrato animal; veía ´El Rey León´

ADN 40 -

Una joven publicó en Instagram una queja contra "El Rey León" en la que señaló que en la película se maltrata a los animales.

"Es la primera vez que me salgo de la sala de un cine por no poder ver la película. Y no porque no me hayan dejado, sino porque me fue imposible ver lo que hacen. Desde pequeña soy muy animalista y el ver cómo le hacen daño a un animal puede conmigo. La película podrá ser la más taquillera de la historia. Pero yo le doy un cero. Es una opinión personal. Me va a dar igual lo que puedan decirme al respecto", comentó en sus historias.

Su reacción hacia el filme fue recogida por el usuario Emilio Doménech, quien borró su tuit, en el que indicaba: "Una chica en Instagram tiene el descaro de grabar El Rey León con su celular durante la proyección y a los 30 minutos sube estas Stories para después salirse en plena película. Es gente que parece inventada".

Varios usuarios de Twitter expresaron con sarcasmo su asombro ante las razones que la joven daba para criticar la película. "A ver si resulta que es la Doctora Dolittle y ustedes ahí criticándola", "entonces de Bambi ni hablamos" o "como vea Avatar le da un infarto" entre otros comentarios difundidos.