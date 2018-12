Angelina Jolie sugiere su posible participación en la política

Espectáculos - 28/12/2018 10:21 a.m.

Notimex - La actriz estadounidense Angelina Jolie dejó entrever que podría incursionar en la política, una decisión que hace 20 años hubiera descartado.

Intervenir en política lo hubiera descartado hace 20 años, pero ahora voy a donde soy necesaria, dijo este viernes al programa de radio Today de la BBC.

Yo no sé si soy adecuada para la política, pero también he bromeado con que no sé si tengo un esqueleto abandonado en mi clóset, dijo la actriz que participó como editora invitada del programa radiofónico de la cadena de radiodifusión británica.

Soy capaz de trabajar con gobiernos y también con militares, y me encuentro en una situación interesante para lograr que se haga mucho, agregó la enviada especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Cuando su entrevistador Justin Webb le comentó si está en la lista de 30 a 40 nombres que se mencionan para la nominación presidencial del Partido Demócrata, la actriz de 43 años de edad no negó ni aceptó y solo dijo "muchas gracias".