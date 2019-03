Angelina Jolie deja ver su colección de tatuajes en premiere de 'Dumbo'

Espectáculos - 12/03/2019 10:54 a.m.

Ella es famosa y amante de la tinta corporal y tiene al menos 20 tatuajes. Así es, hablamos de Angelina Jolie, quien mostró una selección de sus tintas en la espalda para el estreno de Dumbo en el Teatro El Capitán de Los Ángeles ayer lunes.

La actriz de 43 años de edad, se mostró sensacional en el evento mientras adornaba la alfombra roja junto a sus cuatro de seis hijos.

Los tres tatuajes más grandes en su espalda se agregaron en 2016: antiguos mantras budistas en su omóplato derecho, un templo en el centro de su espalda y, debajo, un diseño de cuadrícula conocido como Yantra, que se cree que trae buena suerte, informó Daily Mail.

Debajo de estos está la imagen de un gran tigre de Bengala que adquirió en 2004 para celebrar su ciudadanía camboyana.

Se hizo el tatuaje en Bangkok, que se hizo en estilo tradicional tailandés con una aguja manual, y fue bendecida por el artista del tatuaje, quien cantó un antiguo himno mientras lo hacía.

Un tatuaje en el omóplato izquierdo es un guión dedicado a su hijo Maddox, a quien adoptó en Camboya, y se realizó en 2003 en un hotel tailandés.

Apenas unos meses antes de que la actriz se separara de su esposo, Brad Pitt, la pareja se hizo un tatuaje para simbólizarse como marido y mujer.

Angelina también tiene letras góticas en el cuello que leen Know Your Rights, el título de una canción de The Clash, una de sus bandas favoritas.

Aunque Angelina se veía impresionante en la alfombra roja, fueron sus hijos quienes se robaron el espectáculo, las gemelas Vivienne y Knox, Shiloh y Zahara.