Andrea Legarreta deja a un lado el pudor al posar en sexy traje de baño

Por: Redacción





Andrea Legarreta ha estado en el ojo público luego de que hace unas semanas posara con unos costosos tenis Gucci mientras vacacionaba en Inglaterra.

Sin embargo, la conductora volvió a llamar la atención de las redes sociales pues a sus 48 años lució un sensual bikini con un mensaje profundo para todas las mujeres.

"Sí... Estoy en traje de baño... No... No me importa la edad que tengo... Sí... Voy a VIVIR intensamente hasta el último día de mi vida... No... No me importa el qué dirán", escribió la también actriz.

Asimismo, días anteriores la esposa de Erik Rubín comentó para el portal Quien que una mujer puede lucir bien sin importar la edad.

"Pues de vez en cuando subo a mis redes una fotito coqueta pero nada fuera de lugar creo yo", agregando: "Eso es lo que a mi me gusta. A mi de pronto me dicen: ´Ay porque usas minifalda a tu edad´, y ¿por qué no? Yo creo que mientras estemos vivos tenemos que hacer lo que queramos y lo que nos guste si no le estamos haciendo daño a nadie ¿por qué no?", finalizó.