Ana Torroja se molesta tras modificación de canción de Mecano

ADN 40 - El programa español ´Operación Triunfo´ está en medio de la polémica debido a una modificación que le hicieron a la letra de la canción ´Quédate en Madrid´ de Mecano justo en el lapso de tiempo en el que la exvocalista de tal banda, Ana Torroja, se encontraba cubriendo el lugar de la jueza Mónica Naranjo.

La polémica se originó debido a que dicha canción contiene la palabra ´mariconez´ la cual fue calificada de homofóbica por una participante del concurso con bastante persistencia, por lo que logró que los directivos cambiaran la palabra por ´gilipollez´ generando el descontento de Ana Torroja.

De acuerdo al programa, decidieron llamar a Ana Torroja y esta les dio permiso de modificar la lírica de la canción; posteriormente la exvocalista publicó en su cuenta de Twitter que ella no había autorizado dicho cambio.

"No confundamos insulto homófobo, con expresión coloquial. Cuando la canción dice: siempre los cariñitos me han parecido una mariconez, quiere decir que siempre los cariñitos le han parecido una tontería, bobada, estupidez, y hasta cursilería" destacó la exvocalista de Mecano que fue una de las agrupaciones famosas a nivel internacional en defender a la comunidad LGBT con la canción ´Mujer contra mujer´.

YO NO HE AUTORIZADO a nadie cambiar la letra de una canción que sigo cantando hoy en día. No estoy de acuerdo en cambiarla y no soy quien para hacerlo. El autor de la canción es José María Cano, él la escribió para Mecano y NADIE puede modificar una letra sin el permiso del autor