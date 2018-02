Ana Serradilla y Alfonso Herrera promueven igualdad de oportunidades

Notimex - Los actores Ana Serradilla y Alfonso Herrera promueven la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres al fungir como embajadores de una campaña en alianza con HeForShe, ONU Mujeres y Grupo Danone.

Ambos están convencidos de que para lograr un impacto positivo en esta iniciativa es necesario que tanto hombres como mujeres se involucren, y las primeras acciones en México serán a través de la marca Bonafont que prevé un plan de acción a tres años.

“Me he puesto a pensar en cuál es la raíz por la que no existe la igualdad. El daño que nos han hecho los estereotipos es tremendo, por eso hago un llamado a analizar cómo estamos educando a nuestros niños y niñas en casa”, comentó Ana Serradilla.

Compartió que la primera vez que sintió desigualdad fue a la edad de siete años por de parte de su padre, cuando éste le decía que debía ahorrar y no gastar sus domingos en golosinas o comprar detalles para alguien más.

“Un día me dijo: ‘Con esos gustos de princesa que tienes, como no te cases con un millonario, yo no sé qué vas a hacer. En ese momento, mi carita se puso roja como un tomate, se me saltó mi vena y me puse furiosa”.

"Le contesté: ‘Yo no me tengo que casar con ningún millonario porque yo puedo trabajar y conseguirme todas las cosas que quiera para regalárselas a todo el mundo. En ese momento le pareció chistoso a mi papá, pero hoy trabajamos juntos y no hay nada más maravilloso que ver cómo una sociedad puede crecer”.

Serradilla, quien ha participado en series como “La viuda negra” y “Drenaje profundo”, señaló que el machismo no se cura con feminismo. Que los problemas no se solucionan con una lucha, sino como un equipo que se apoya para crecer en conjunto.

“Formo parte de un pequeño porcentaje de mujeres empoderadas que han salido adelante solas. Habrá hombres que sean muy felices cuidando hijos en su casa y habrá mujeres felices siendo unas grandes empresarias y no tiene nada de malo, no hay que seguir estereotipos”, sugirió.

En su oportunidad, Alfonso Herrera compartió la charla que sostuvo con su esposa y su madre acerca del tema. “Mi madre me enseñó que una mujer es capaz de lograr lo que se propone, pero también me enseño que le costaría más trabajo que a un hombre por el simple hecho de ser mujer. Como siempre, ella tenía la razón. Hombres y mujeres no somos iguales porque sistemáticamente hemos permitido que la disparidad se instale y se extienda en nuestra sociedad”.

El actor de series como “Sense 8” y “El Dandy” criticó que los padres eduquen a sus hijas para que sean princesas y no guerreras cuando en realidad pueden ser ambas cosas.

“O también deportistas, ingenieras, gobernantes o lo que ellas quieran ser. ¿Por qué no estamos haciendo nada para impedir más feminicidios? ¿Por qué hemos permitido que se instalen en nuestra cotidianidad el acoso, el hostigamiento o el abuso sexual?”.

Luego de que muchas mujeres han decidido abandonar el silencio con respecto a este último tema, Alfonso Herrera consideró que es fundamental la conversación y ampliarla.

“Tenemos que obligar a los políticos y empresarios a abordar el tema con respeto. Tenemos que abandonar conductas abusivas y lascivas. Hay que crear conciencia entre nuestras hermanas, amigas, hijas, amas de casa, madres y a cada mujer en cada rincón a ejercer sus derechos sexuales de una manera libre e informada”.

Herrera resaltó que la misoginia, el machismo, la desigualdad e inequidad no construyen mejores sociedades. Ser justos sí y garantiza que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades; que obtengan un sueldo similar por los mismos trabajos, así como las mismas oportunidades para estudiar.

La campaña está compuesta por tres ejes de acción. El primero está centrado en la sensibilización sobre la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.

Se lanzará a la venta una botella de edición especial HeForShe en donde el 100 por ciento de las ganancias será destinado a la causa.

También se llevará a cabo la Carrera Bonafont con Causa, la más grande en el mundo en su categoría de 5 kilómetros el próximo 11 de marzo en las ciudades de Puebla, Monterrey, Guadalajara y México.

El segundo eje de la alianza, es un programa de empoderamiento económico de mujeres en donde Bonafont y ONU Mujeres se enfocarán en comunidades afectadas por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, en la Ciudad de México y Juchitán de Zaragoza en Oaxaca.

Finalmente, la Transformación Interna se enfocará en garantizar que todas las mujeres en Grupo Danone en México tengan las mismas oportunidades laborales que los hombres.