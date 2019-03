'Amo profundamente a Selena': Justin Bieber a seguidor

Por: Redacción





Luego de que la esposa de Justin Bierber, Hailey Baldwin, estuviera siendo acosada por un internauta, el cantante tomó la desición de responderle.

Harto de los comentarios recibidos por el usuario "jaileyisajoke", respecto a su matrimonio con Hailey Baldwin, el canadiense le respondió al mensaje que decía: "No estás enamorado de Hailey. Sólo te casaste con ella para recuperar a SG (Selena Gomez)".

Justin dijo: "Deja de mandar estos mensajes a Hailey y a mí. Si me quieres, haz captura de pantalla y compártelo donde sea. Eres un inmaduro. El hecho de que tengas una cuenta para criticar a mi esposa y mi relación es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a alguien con quien me he casado para luego volver con mi ex?

Cualquiera que piense eso no tiene alma o tiene 10 años o menos porque una persona con lógica no habla ni piensa de esta manera. De verdad, deberías avergonzarte de ti mismo.

Amé y amo profundamente a Selena, ella siempre ocupara una parte de mi corazón, pero estoy totalmente enamorado de mi esposa. Ella es lo mejor que me ha pasado.

Nunca respondo a mensajes como estos porque no me gusta dedicarles mi energía. Pero, esta es una respuesta a toda la gente inmadura que manda mensajes hirientes a Hailey como 'él siempre vuelve con Selena' o 'Selena es mejor para él".

No cabe duda que Justin no se detuvo en reconocer sus verdaderos sentimientos hacia Selena, aunque dijo estar completamente comprometido con la modelo.