´Amo a mi mami, pero a esta persona la desconozco´; Frida Sofía sobre Ale Guzmán

Por: Redacción





Fue hace unos días que se desató una polémica luego de difundir unas imágenes en donde Alejandra Guzmán se festejó en Nueva York a lado de Christian Estrada, exnovio de su hija.

Asimismo, Frida Sofía declaró para el programa ´Suelta la Sopa´ que no entiende que hace el modelo a lado de su madre ya que no es diseñador como sus hermanos.

"Lo que sí me molesta es que mi mamá, por medio mío, conoció a un ex novio con el cual yo estaba saliendo. Se terminaron las cosas entre nosotros normal, pero mi mamá siguió una relación con él y era de negocios. Mi mamá es muy sexy, guapa, o lo que quieras, pero sí me ha llegado a incomodar cuando vamos al barco o así, se pone muy touchy (con amigos de Frida)", relató.

También contó el porque mandó una reveladora felicitación el Día de las Madres a la ´Reina del Rock´.

"Porque en primera no me contesta. La última vez que le hablé fue en Navidad . No me contestó y ya decidí yo no hablarle tampoco porque se suponía que iba a pasar Navidad conmigo. Amo a mi mami, pero esta persona que está actuando de esta manera no la conozco. No sé si es la gente que la rodea, no sé si es el ego. Cuando me suba al escenario, me voy a bajar del escenario también, que es muy importante, y si tengo hijos, se los juro que nunca, nunca, me van a necesitar".

La también cantante dijo no saber que sentimiento le provoca su madre.

"Ya no hay comunicación, ya no hay respeto... Ahora, si yo estoy tan mal y soy mala hija, ¿por qué no me ha regañado? Ni para mi cumpleaños me marcó... No sé si es rencor. Es como una traición bien fea", finalizó.