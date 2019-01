Alicia Keys será la anfitriona en la próxima entrega del Grammy

Espectáculos - 16/01/2019 09:42 a.m.

Notimex - La cantautora estadounidense Alicia Keys manifestó su emoción por ser la anfitriona en la próxima entrega de los premios Grammy que se realizarán el 10 de febrero.

"Estoy tan emocionada de ser la maestra de ceremonias de la noche más grande de la música y de celebrar la creatividad, el poder y la magia", dijo en un comunicado, la ganadora de 15 premios Grammy y creadora de éxitos como "No one" y "Girl on fire".

La Academia de la Grabación anunció a la cantante de R&B como anfitriona de la ceremonia 61 de los premios que se realizarán el próximo 10 de febrero en Staples Center en la ciudad de Los Ángeles, California.

"Estoy especialmente emocionada por todas las increíbles mujeres nominadas este año", comentó Keys.

Kendrick Lamar y Drake encabezan la lista de nominaciones al premio con ocho y siete postulaciones, de forma respectiva, le sigue Brandi Carlile con seis, mientras que Lady Gaga, Cardi B, Maren Morris y H.E.R. cuentan con cinco cada uno.