Alfredo Adame ahora presume noviazgo con joven rusa de 27 años

El actor se defiende tras los ataques de su ex Susan Quintana y dice que tiene todo para cumplirle a su nueva conquista

Espectáculos - 04/11/2018 10:36 a.m.

confiesa que tras la ruptura con pensó en una reconciliación, pero las polémicas declaraciones que ella ha hecho de su persona, anularon esa posibilidad.

"Ella misma se espantó. Yo no creo que sea una mala persona, yo creo que se le salió de control, yo creo que se despechó, porque al final de cuentas el que dijo 'yo quiero que te vayas de mi casa' fui yo y no lo supo controlar.

"Si ella hubiera hablado conmigo y si hubiera tomado las cosas bien y no hubiera actuado como yo estoy viendo que actuó, las cosas serían diferentes", afirmó el actor.

Del exnovio que supuestamente Susan dejó en Guadalajara para iniciar una relación con él, Adame dijo que no tenía conocimiento de ese noviazgo, ya que nunca le preguntó por referencias amorosas pasadas.

Poco a poco, el actor y conductor ha dejado atrás el recuerdo de Susan pues ha empezado a salir con una joven rusa de nombre Maria.

"Una rusa de 27 años, si no pude con la de 50, imagínate si voy a poder", dijo entre risas.

"Hicimos un clic ahí, un chispazo, y bueno, vamos a ver qué pasa. A lo mejor con las mujeres mayores ya no me entiendo, a lo mejor con una jovencita si me entiendo". dijo.

Para fortuna de Adame, ella fue quien inició la conquista, cuando se conocieron en un evento privado.

(Con información de Ventaneando)