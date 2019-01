EFE - El mexicano Alfonso Cuarón ganó hoy el trofeo al mejor director ("Roma") en la 76 edición de los Globos de Oro.

Sus contrincantes eran Bradley Cooper ("A Star is Born"), Peter Farrelly ("Green Book"), Spike Lee ("BlacKkKlansman") y Adam McKay ("Vice").

Asimismo, el fime, se llevó hoy el premio a la mejor película extranjera en la 76 edición de los Globos de Oro.

Sus rivales eran "Capernaum" (Líbano), "Girl" (Bélgica), "Shoplifters" (Japón) y "Never Look Away" (Alemania).