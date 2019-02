Alfonso Cuarón consigue el Oscar a la mejor fotografía por "Roma"

EFE - El mexicano Alfonso Cuarón consiguió hoy el Óscar a la mejor fotografía por su trabajo en "Roma".

Sus rivales en ese campo eran Lukasz Zal ("Cold War"); Robbie Ryan ("The Favourite"); Caleb Deschanel ("Never Look Away") y Matthew Libatique ("A Star is Born").

Se trata de la tercera estatuilla que logra el cineasta en su carrera tras las obtenidas por la dirección y el montaje de "Gravity" (2013).

"Crear un solo plano requiere el trabajo de mucha gente, y las primeras personas a las que quiero dar las gracias son (las actrices) Yalitza Aparicio y Marina De Tavira", dijo el realizador sobre el escenario del Teatro Dolby.

"Gracias a todo el equipo, a los productores y a Netflix. Esta película fue creada en base a mis recuerdos e hice la fotografía pensando en cómo lo haría el 'Chivo' Lubezki. Esto es para ti", indicó Cuarón en alusión a su gran socio.

"Es para México y para mi familia", finalizó Cuarón, haciendo mención expresa a sus hijos.

Con este triunfo, Cuarón retoma la senda victoriosa de México en este campo tras el trío de premios recogidos por Emmanuel "El Chivo" Lubezki entre 2014 y 2016 por "Gravity", "Birdman" y "The Revenant".