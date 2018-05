Alexitimia, el transtorno que impide vivir sin emociones

Redacción

Aunque el estrés y la preocupación no son positivos cuando impiden llevar una vida plena, el estar siempre sin preocupaciones tampoco, especialmente si es involuntaria.

La medicina y la psicología han estudiado ampliamente dicho fenómeno, denominado ataraxia, un trastorno en el que hay ausencia de enojo, ansiedad, preocupación o confusión, producido por algún golpe que produjo causó cerebral.

La idea de padecer este trastorno pudiera parecer atractiva, pero la ataraxia producida por lesiones afecta en la calidad de vida, ya que las personas que lo sufren no son conscientes de sus limitaciones ni de las consecuencias de sus actos.

¿QUÉ LOS DISTINGUE?

Pasividad. Tienden a reaccionar a lo que les rodea, pero no toman iniciativas.

No experimentan emociones intensas. Además de no experimentar enojo, ansiedad o preocupación, no pueden sentir tampoco alegría intensa.

Estabilidad emocional e inusual. No le afecta lo que suceda en su entorno. Su estado anímico es siempre parecido.

Sin sentimiento de culpa. No se siente afectada por las cosas negativas que le ocurren y no ve cómo sus actos o palabras pueden perjudicar a los demás. Cero frustración. Dado que no esperan consecuencias de sus actos, no hay sensación ni de frustración ni de logros.

ORIGEN MILENARIO

Si bien especialistas la han estudiado desde el punto de vista médico, el origen de la palabra se remonta a la Grecia antigua, donde filósofos como Platón y Aristóteles reivindicaban la capacidad humana de no dejar que las cosas nos afecten.

La definían como un estado de ausencia ausencia de ansiedad y enfado, es decir, planteaban que el humano concientemente desarrollara la calma y la imperturbabilidad.