Alex Lora festejará durante todo un año sus 50 años de rockanrolear

Notimex - Alex Lora, líder de "El tri" y pionero del rock en español, presentó a parte del elenco que lo acompañará en el festejo por los 50 años de trayectoria y conciertos ininterrumpidos al frente de la legendaria banda de rock, entre quienes destacan Panteón Rococó, La Tremenda Korte y La Sonora Santanera comandada por Gildardo Zárate.

"Será todo un año de festejos hasta octubre de 2019. Empezamos por el concierto 'Medio siglo rocanroleando'. Asimismo, se lanzará en edición limitada mil unidades de la caja del 50 aniversario con cd´s y DVD sobre la trayectoria de la banda", indicó Lora en el Pabellón Cuervo del Palacio de los Deportes

El compositor mencionó que además de los invitados ya mencionados, en la presentación del 13 de octubre en el llamado "domo de cobre" participarán el músico Pocholo, el artista boliviano Rolando y el cantautor español Cirilo.

En larga conferencia de prensa, el miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) detalló que el concierto será grabado en DVD, además de que espera la presencia de Armando Manzanero con el que realizará un dueto con alguna de sus canciones.

"Durará cuatro horas y media porque será toda nuestra historia musical, porque el rock es el rey de la música", dijo, tras comparar al género con el beisbol, un deporte donde no hay empates y donde se gana o se pierde.

A diferencia de los primeros años de trayectoria, Lora considera que sus canciones son ahora más libres y directas para hablar de la realidad.

"Me siento más fresco que hace 50 años, además he aprendido a tocar al instrumento más importante del TRI, que es el público, y puedo afirmar que el rock no morirá porque es para la gente joven y siempre habrá nuevas generaciones que lo toquen y lo escuchen", externó en su peculiar forma de hablar.

En la presentación de "El tri" del 13 de octubre en el Palacio de los Deportes también estarán Andrés Calamaro, Javier Batiz, Toño Lira, Luciano Napolitano, Norma Valdez -"La Janis Joplin mexicana"- y la Orquesta Sinfónica Esperanza Azteca, entre otros. "Echarán palomazo conmigo y después yo en alguna de sus tocadas", adelantó.