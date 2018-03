Alessandra Rosaldo tiene "antojo" de otro bebé

Kailani, hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, tiene enamorados a todos en la familia, Alessandra Rosaldo no ha sido la excepción y el ser abuela le trajo otra idea a la mente.

A través de Instagram, Rosaldo compartió una imagen en la que aparece cargando a su nieta. "Esta princesita tiene a la familia de cabeza y loca de amor, no puede ser más bella", escribió.

Pero ni la foto ni sus primeras palabras llamaron tanto la atención como lo que mencionó después.

"He de confesar que ser abuela es lo máximo, y también, he de confesar que se me está antojando", seguido de eso citó a su esposo Eugenio Derbez con un "aah verdad, piénsalo".

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos de los seguidores de Alessandra la motivaron para tener a un segundo bebé, considerando que a Aitana le hace falta un hermanito.

Alessandra Rosaldo se convirtió en madre de Aitana hace cuatro años, para Eugenio fue su cuarta hija ¿tendrá pronto al quinto?