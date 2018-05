Alejandro Sanz se disculpa por no ser un buen papá

Notimex - El cantautor español Alejandro Sanz confesó que le falló a su hijo Alexander, a quien había prometido acudir a su concierto de jazz, pues toca el trombón, pero lo olvidó por completo.

"Un fallo imperdonable por mi parte y por eso hijo mío te quiero pedir perdón delante de todo el mundo. Porque no hay nada que quiera mas que tú. Y porque eres un chico bueno, talentoso, inteligente y sensible y no mereces que yo me olvide de tu concierto", publicó Sanz en su cuenta en Instagram.

El mensaje está acompañado con una foto de su hijo, al que le implora: "espero que disculpes a tu desmemoriado padre y me permitas resarcirte siendo el papá que mereces".