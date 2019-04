Alejandro Sanz, aquejado de neumonía, aplaza la promoción de su disco

EFE -

l cantante Alejandro Sanz ha tenido que aplazar la promoción de su nuevo trabajo, "#ElDisco", porque está aquejado de una neumonía, según han explicado esta noche a EFE fuentes de su discográfica.

"Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco Los medios, mis fans me esperaban y no hay nada peor que no llegar donde eres esperado. En unos días estaré al 1000% para #LaGira y entendáis por qué este disco se llama #ElDisco Os quiero", refiere Alejandro Sanz en su cuenta oficial de Twitter.

Sanz tenía que haber empezado esta misma tarde la promoción pero por la mañana ya se encontraba mal y decidió aplazar hasta este jueves sus citas con los medios.

Sin embargo, según las mismas fuentes, a lo largo del día le han diagnosticado en el hospital una neumonía de la que tendrá que recuperarse antes de poder seguir con sus compromisos.