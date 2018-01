Alejandra Guzmán luce nueva cara

Alejandra Guzmán causó gran impacto en sus seguidores al lucir una "nueva" cara durante una transmisión en vivo que realizó vía Facebook.

La intérprete quiso contar a sus fans los proyectos que tiene en puerta para este 2018, sin embargo, ellos estuvieron más atentos a la apariencia de su cara.

Comentarios como "ya se te deformó la cara", "envejece con dignidad", "tan bonita que eras", "¿cómo dejaste que te hicieran eso?", fueron solos algunos de los que sus fanáticos dejaron para la cantante, reprochando los evidentes cambios.

Respondiendo a las críticas, Guzmán mencionó "me he arreglado para ustedes, hace mucho tiempo que no me arreglo".

Entre otras cosas, Alejandra reveló que prepara un nuevo álbum y espera grabar algunos temas con su padre Enrique Guzmán, y aseguró que seguirá con la gira "Versus".