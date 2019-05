Alejandra Guzmán habla sobre su relación con Christian Estrada

Por: Redacción





La rockera rompió el silencio sobre el drama que vive actualmente con su hija luego de las diversas declaraciones que brindó Frida Sofía

Alejandra Guzmán habló por primera vez durante una entrevista para el programa ´Suelta la Sopa´ en donde negó tener una relación con el exnovio de su hija, Christian Estrada.

"Yo me siento tranquila porque no es mi cepa, yo me siento tranquila porque yo jamás haría eso en mi vida, no necesito hacerlo.

"Todas las madres que somos independientes nos van a reclamar algo, pero eso se lava en casa. Entonces todos ustedes que han tenido algún problema alguna vez, creo que se vale hablarlo y así se entiende la gente, pero no puedo decirte nada más porque yo tengo que tener cordura, y yo no tengo nada que ver con las decisiones que ella tome ni Christian porque son una pareja o eran una pareja" declaró ña ´Reina del Rock´.

Asimismo, fue cuestionada por la última declaración que hizo el modelo sobre el aborto de Frida Sofía, a lo que respondió: "Eso pregúntaselo a ella. Yo no sé qué decirte porque no es mi tema".

Pero algo que la hija de Silvia Pinal subrayó es estar segura de haber dado todo su amor a su hija como también esta dispuesta a dar su apoyo incondicional en cualquier circunstancia que ella quiera hablar.

"Mira yo pienso que todo lo que le he dado es amor y que hay cosas que se tiene que tratar en familia, y yo estoy aquí para ella", agregando que aunque su hija diga que desea hablar con ella, es la misma Frida Sofía quien la tiene bloqueada.

Yo salí adelante sola, le he dado un patrimonio, le he dado un coche, le he dado dos carreras, todo lo que he podido, sudando, de donde vengo y estoy trabajando y lo hago por amor a mí misma", finalizó la interprete de ´Hacer el amor con otro´.