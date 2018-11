Alec Baldwin es arrestado por pelea en estacionamiento

EFE - El actor Alec Baldwin fue detenido hoy por pegar un puñetazo a otro conductor en una pelea motivada por una plaza de aparcamiento en la salida de su casa en Manhattan, según medios locales.

De acuerdo a diversos testimonios que recoge el New York Post, alguien estaba guardando una plaza de aparcamiento para el actor en la zona sur de Manhattan cuando otro conductor le quitó su sitio, sobre las 13.15 hora local (17.15 GMT).

Baldwin increpó al conductor y le lanzó un puñetazo tan pronto como salió del vehículo, aseguran los testigos, por lo que el actor fue arrestado por la Policía de Nueva York, que lo acusa de un delito menor.

El intérprete fue luego puesto en libertad sobre las 16.00 hora local (20.00 GMT) tras haber recibido una citación judicial por agresión y acoso, por lo que deberá acudir a los tribunales en un futuro.

Decenas de periodistas esperaban a la salida de las dependencias de la Policía de Nueva York en Greenwich Village, en el suroeste de Manhattan, donde se encontraba detenido, pero el actor no hizo declaraciones ni respondió a los comentarios jocosos de los presentes.

Las autoridades detallaron además que la víctima del ataque de ira del actor fue hospitalizado, aunque sus lesiones no son graves.

El intérprete es un imitador recurrente del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien al ser preguntado por su detención, se ha limitado a desearle "suerte".

Esta no es la primera ocasión que Baldwin es detenido a causa de un accidente violento, ya que en mayo de 2014 fue arrestado por insultar gravemente a una pareja de policías que le dieron el alto por circular en bicicleta en sentido contrario.

En 2011 lo expulsaron de un avión por negarse a apagar el celular y en 2007 se filtró un mensaje en el buzón de voz de su hija, Ireland, en el que la llamaba "cerda" y amenazaba con "enderezarla" por no responderle el teléfono

BREAKING VIDEO: #AlecBaldwin walking out from @NYPD6Pct after being charged with misdemeanor assault for allegedly punching a man over a parking dispute outside his Manhattan apartment. pic.twitter.com/uwmXL5eGsS