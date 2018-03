Al Pacino protagoniza 'Paterno', el nuevo filme de HBO

Notimex - Esta producción gira en torno a Joe Paterno, después del escándalo de abuso sexual que involucraba a Jerry Sandusky, miembro de su staff en el equipo de la Universidad de Penn State. Ante la pérdida para su legado, el también exjugador es obligado a lidiar con el fracaso institucional en relación a las víctimas.

Este filme marca la tercera colaboración de Al Pacino con HBO, luego de haber actuado en "You don´t know Jack" y posteriormente en "Phil Spector". "Paterno" tiene guión de Debora Cahn y John C. Richards, se indicó en un comunicado de prensa.

El reparto cuenta además con Riley Keough en el papel de Sara Ganim, la periodista de 23 años que fue la primera en publicar una nota sobre el caso de Sandusky, en el diario The Patriot-News, de la Gran Harrisburg, Pensilvania.

Además, participan Kathy Baker como Sue Paterno, mujer de Joe; Greg Grunberg y Larry Mitchell como los hijos de Joe, y Annie Parisse como Mary Kay Paterno, hermana de Joe.