Redacción - La actriz Aislinn Derbez ha recibido diversos mensajes de felicitación debido a su cumpleaños.

Sin embargo el que su hermana Aitana le mando es sin duda alguna el más tierno.

Y es que Eugenio Derbez grabó el momento en el que la pequeña le canta "Happy Birthday" en dos ocasiones dejando en claro que canta igual de bonito que el.

Hay regalos que no se compran con dinero. Aitana estuvo ensayando mucho para ir a cantarle #HappyBirthday a su hermana @AiSlinn_Derbez #MisPrincesas #Hermanas 👩🏻❤️👧🏻 / Some gifts are just priceless. Aitana was rehearsing a lot to sing #HappyBirthday to her big sis pic.twitter.com/wnVLdU2QqH