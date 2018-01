Aitana Derbez muestra sus dotes como cantante

Con tan solo tres años de edad Aitana Derbez se siente más atraída por el canto, talento heredado de su mamá Alessandra Rosaldo,aunque sería muy pronto para pensar en el futuro de la pequeña.

Aitana se divierte cantando, anteriormente la vimos interpretar If You’re Happy, y ahora Eugenio Derbez ha publicado un video de su hija cantando un fragmento de All You Need is Love.

El actor aprovechó que era el último día del año para compartir uno de sus momentos favoritos del 2017.

"Hoy, por ser el último día del año, les comparto mi video favorito del 2017. Lo grabé un fin de semana que me quedé de papá soltero cuidando a Aitana", escribió Derbez en Instagram.

Al parecer la canción fue del agrado de Aitana pues cada que terminaba la frase “All you need is love", la pequeña decía "otra vez".