Agresor de Taylor Swift se convierte en dueño de su música

Por: Redacción





Scooter Braun, exmanager de Taylor Swift fue acusado de ´bullying´ luego de burlarse en diversas ocasiones de ella.

Sin embargo, la noticia del portal The Wall Street Journal donde informa que el productor ha adquirido por 300 millones de dólares la disquera Big Machine Label Group a la que Swift pertenece desde hace años, enfureció aún más a la celebridad.

"Me enteré de que Scooter Braun compró mis álbumes tan pronto como se anunció al mundo. En lo único en lo que puedo pensar en en el incesante y manipulador maltrato que he recibido por parte de él durante años", expresó la cantante mediante un comunicado.

La estadounidense agregó al escrito un suceso también orquestado por Braun en donde Justin Bieber, Kim Kardashian y Kanye West fueron cómplices para afectar a la también compositora en 2016.

Ante esto, sus seguidores como también cantantes se unieron a Taylor Swift creando el hashtag #WeStandWithTaylor, siendo Justin Bieber el primero en reaccionar a las acusaciones y salir en defensa del exmanager de la interprete de ME!.

"Primero que nada me gustaría pedirte una disculpa por haber publicado ese post hiriente en Instagram...Scooter te ha cuidado la espalda (...). Llevarlo a las redes sociales y hacer que la gente odie a Scooter no es justo, ¿qué tratabas de lograr al publicar ese blog? A mí me parece que buscabas simpatía, tú sabías que al publicar eso tus fans atacarían a Scooter", escribió el canadiense acompañada de una foto antigua de ambos.

Traduci el texto de Taylor porque todos tienen que saber lo que está pasando.?????? pic.twitter.com/O83jjqW4ac — ??LOVER?? (@sparkstaylorfly) 30 de junio de 2019