Aerolínea pierde mascota de Pepe Aguilar; lo entregan sin vida

El cantante Pepe Aguilar se mostró muy triste en un tuit luego que una aerolínea extraviara a su perro 'Cucho' el pasado 29 de junio.

"Muy molestos por la forma en que Volaris y LAX manejan este tipo de situaciones. Es verdaderamente increíble que con tantas medidas de seguridad, puedan pasar estas cosas, ¡totalmente injusto!", escribió el artista en sus redes sociales desolado.

En un video publicado por el cantante en historias de Instagram - el cual ya fue eliminado- comentó que su mascota viajaba con todas "las de la ley", cumpliendo cada una de las normas del aeropuerto. Así mismo acusa a uno de los empleados de la aerolínea por no haber llevado el protocolo adecuado y haber provocado que 'Cucho' se perdiera y posteriormente falleciera.

Volaris ha publicado también un mensaje en donde se lamenta por la situación y de que el perro se escapara del transporte de equipaje.

Volaris regrets reporting pet death after it escaped from baggage transport area in Los Angeles pic.twitter.com/aaKyNGCn68