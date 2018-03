Adriana Lavat habla entre lágrimas de la fibromialgia

Adriana Lavat se enfrente a una complicada enfermedad, la fibromialgia, que también la padecen celebridades como Lady Gaga, quien se vio obligada a suspender una gira de conciertos debido a los estragos de la enfermedad.

A través de redes sociales Adriana cuenta un poco de cómo vive su día a día, y aunque todo suele ser felicidad, esta vez rompió en llanto al hablar de los dolores que sufre.

"Decidí hacer play porque esto es algo que me está pasando de verdad y lo quiero compartir", dijo entre lágrimas. "Me motivan muchísimo. Hacer esos videos que estoy haciendo es parte de vencer mis miedos. Creo que hace 200 mil años que no me veía las piernas, y menos así de blancas, pero no pienso asolearme".

Los videos a los que se refiere son algunos que publica bailando o realizando alguna actividad, siempre acompañados de una frase motivacional para quienes sufren la misma enfermedad.

"En fin bailar y disfrutar a pesar de los dolores y bueno ahorita estoy pagando las consecuencias del mambo, pero estoy dando gracias a Dios", concluyó en su video.