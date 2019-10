'Adele-gazo'; estrella de la música luce sorprendente figura

Por: Redacción





La reconocida cantante británica Adele, sorprendió a miles de usurios en las redes sociales luego de una serie de fotografías que muestran a la intérprete de 'Someone Like You' luciendo una esbelta y espectacular figura durante la fiesta de cumpleaños del rapero canadiense Drake.

En las imágenes, Adele se muestra irradiando mucha felicidad acompañada de personalidades que también asistieron a la celebración.

Por su parte, Mike Sington, ejecutivo de NBC Universal confirmó el regreso de Adele a la escena musical.

El día de mañana visitará 'Jimmy Kimmel Live' y posteriormente 'Tonight Show' de Jimmy Fallon para presentar su nuevo sencillo.