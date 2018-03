Adelantan estreno de ´Avengers: Infinity War´

Redacción

Marvel decidió adelantar el estreno de la película ´Avengers: Infinity War´.

En Twitter se puede leer una conversación entre Robert Downey Jr, quien interpreta a Iron Man con la cuenta oficial de los estudios Marvel.

Downey Jr preguntó que si podía haber una posibilidad de ver la cinta antes del 4 de mayo, día del estreno.

A lo que Marvel respondió: ¡lo que sea por usted, señor Stark! ¿El 27 de abril?.

La respuesta puesto emocionado a "Iron Man" quien preguntó que si podía disfrutarla con amigos, a lo que Marvel enfatizó que el estreno es para todo el público.

En internet el poster con la nueva fecha ya cuenta con más de 25 mil "me gusta" y fue compartido más de 17 mil veces.

On a scale of one to infinity, how excited are you to see #InfinityWar on May 4th? pic.twitter.com/72jYKj2ODG