Adal Ramones prepara cortometraje inspirado en cómic

Notimex - Aunque se ha desarrollado en el ámbito de la conducción, Adal Ramones cuenta con formación en dirección para teatro, televisión y cine, por lo que ya prepara un cortometraje inspirado en un cómic español.

En entrevista, el también productor mencionó que el guión lo hizo para su amigo y maestro, el actor mexicano Juan Carlos Colombo, quien ya leyó el texto y aceptó protagonizarlo.

"Empecé dirigiendo desde chavo, lo hacía en teatro y en cine, pero luego me metí a hacer comerciales y como me encanta la conducción, me clave ahí, pero sin duda el cine es una de mis grandes pasiones", dijo.

De acuerdo con Adal Ramones, ha recibido ofertas para dirigir largometrajes; sin embargo, prefiere retomar la dirección con uno o varios cortometrajes y luego ya lanzarse a un formato más largo.

Respecto a la historia que comenzará a rodar próximamente, Ramones, quien forma parte del jurado de Shorts México 2018, señaló que prefiere no dar detalles por el momento, pero que surge a raíz de un cómic español que leyó hace muchos años.

Tras bromear sobre la posibilidad de estrenarlo el próximo año en la 14 edición del Festival Internacional de Cortometrajes de México, compartió que ser jurado de la categoría de Animación en Shorts México es para él un honor. "Soy un adicto a los cortos y los consumo de todas partes del mundo", anotó.

Celebró que los jóvenes encuentren en el cortometraje la oportunidad de dar luz a sus historias y, por supuesto, a su talento. "Creo que es un gran ejercicio para los cineastas", agregó.

Destacó que le sorprende la habilidad de los creadores para contar historias en poco tiempo y con pocos escenarios. "Veo tanta sed en contar y en ver historias cortas, y lo celebro porque es la gran escuela que ellos se ponen", concluyó.