Acusan de violación a padre de Bella y Gigi Hadid

Una nueva denuncia de abuso sexual ha llegado a la industria del entretenimiento, en esta ocasión involucrando a una modelo y un desarrollador de bienes raíces.

Miranda Vee denunció en sus redes sociales que fue víctima de Mohamed Hadid, quien la violó el año pasado en un departamento.

"Me encontré con Paul Marciano en la sede de Guess, que es en realidad un departamento donde me acosó sexualmente, y después de eso me pasó a su amigo Mohamed quien se iba a ver conmigo para un 'café'. Pensé que era una reunión profesional pero solo éramos él, yo y champaña. Fue una cita en la que me violó en un departamento", aseguró.

Agregó que cuando intentó denunciar el hecho en público "ellos lo descubrieron y me hicieron firmar un contrato de confidencialidad. Solo lo firmé porque Paul me amenazó y me dijo que me haría desaparecer si alguna vez decía algo".

El abogado de Hadid desestimó las acusaciones de Vee e insistió en que su cliente es inocente.

"Es decepcionante que personas como Miranda Vee se inventen historias falsas para ser famosas por quince minutos. Mohamed Hadid es completamente inocente, en todos los aspectos. Es un gran padre para sus cuatro hijas, respeta a todas las mujeres y cree en darles poder a todas las mujeres, no solo a sus hijas", declaró el abogado para E!.

Mohamed es padre de las modelos Bella y Gigi Hadid, quienes no se han pronunciado al respecto.