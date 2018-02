Acusan a Ryan Seacrest de acoso sexual

Una celebridad más se une a la "lista negra" de la industria del entretenimiento, al ser acusado de abuso o acoso sexual.

En esta ocasión se trata del presentador Ryan Seacrest, quien fue acusado por la estilista Suzie Hardy que, de acuerdo con Variety, trabajó con él de 2007 a 2013.

Según el reportaje de la publicación durante ese tiempo Suzie sufrió varias agresiones, como golpes en el trasero, además de roces con sus partes íntimas, incluso asegura que Ryan tocó sus partes íntimas sin su consentimiento.

"Soy orgullosa y fuerte como mujer, soy inteligente y tengo mucho trabajo de terapia. Aún así, lo sucedido realmente me afectó", declaró la estilista a Variety.

En el artículo se explicó que en varias ocasiones Hardy acudió con personal de recursos humanos para reportar la conducta inapropiada de Seacrest, pero no tuvo éxito y terminó siendo despedida.

Al respecto, el conductor dio su versión desestimando las acusaciones, no es la primera vez que se ve involucrado pues fue señalado también en noviembre de 2017.

"Ayer, VARIETY publicó una historia que revelaba por primera vez acusaciones específicas en mi contra , esto a pesar de un tercero encontró evidencias insuficientes para apoyar las acusaciones. Para mi consternación, Variety no habló conmigo o se molestó en hacerlo con otros testigos creíbles, ni siquiera solicitó ningún evidencia que haya sido obtenida durante la investigación, lo cual claramente pone en entredicho la veracidad de las acusaciones hechas en mi contra", se lee en un comunicado.

"Esta persona que me ha acusado de cosas tan terribles trató de vender su silencio en múltiples ocasiones, solicitando dinero, a lo cual me negué. He trabajado muy duro para alcanzar mi éxito y no doy nada por sentado. No quiero acusar a nadie de no decir la verdad, pero en este caso no tengo otra opción más que negar las acusaciones en mi contra, recordándole a la gente que fue recusado de cualquier fechoría, dejando esto a un lado", finalizó.