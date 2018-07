Acusan a Kim Kardashian de plagio

Redacción - Kim Kardashian vuelve a estar en el ojo del huracán luego de que la empresa 'Vibes' la acusara de plagio tras anunciar su nueva fragancia.

Y es que según documentos judiciales a los que tuvo acceso el portal The Blast, la compañía no tardó en interponer una demanda y no por usar el mismo nombre 'Vibes' en su perfume, sino a que la forma de la botella, a su juicio, es "un facsímil casi idéntico" del símbolo de la empresa, registrado en 2012.

Por su parte la empresa espera a que el tribunal obligue a Kim a dejar de comercializar el producto, lo que causaría pérdidas económicas tanto para la socialité como para sus distribuidores, hasta que se llegue a un posible acuerdo.

Asimismo el mismo medio señala que la agencia habría también reclamado hacerse con todas las unidades del producto que no han llegado a su punto de venta para asegurarse de la 'total destrucción' de los artículos.