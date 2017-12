Acusan a actor de Deadpool de abuso sexual

Otro actor de Hollywood ha sido involucrado en un escándalo sexual por algo que ocurrió hace años y que en su momento fue investigado por la Universidad George Washington, en la que T.J. Miller y su supuesta víctima estudiaban.

Según las declaraciones de la mujer, Miller la atacó sexualmente a principios de la década del 2000, cuando ambos estudiaban una licenciatura.

“El intentaba muchas cosas sin consultarme, y en ningún momento me preguntó si estaba bien. El me ahorcó y seguí viendo su rostro esperando que viera que tenía miedo y se detuviera… no pude decir nada”, comentó.

Un segundo ataque ocurrió cuando Miller comenzó a ahorcarla sin su consentimiento mientras tenían relaciones sexuales.

El actor respondió a las acusaciones a través de un comunicado publicado en las redes sociales, en el que él y su esposa acusan a la denunciante de lanzar acusaciones falsas e intentar separarlos cuando eran estudiantes, motivo por el que denunció los supuestos abusos sexuales en esa época.