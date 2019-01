Actriz afirma que Yalitza 'no tiene vocación'

Por: Redacción





declaró para una entrevista a Ventaneando que, protagonista y nominada al Óscar por 'Roma' no tienepara continuar con su carrera de, pero resaltó que la mujer es 'guapísima'.

"Yo creo que sí se va a ir la fama muy rápido, es guapísima, hizo muy bien su papel, pero no creo que vaya a acabar haciendo una carrera de esto. No es su vocación, no es lo que quiere... Si Cuarón la sigue jalando para trabajar, pues probablemente, pero no siento que sea su vocación", expresó.

La actriz agregó que siente que Aparicio solo esta viviendo un 'momento fugaz' pero esta feliz de que ponga a México en alto.