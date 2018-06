Actores revelan lo que sintieron en sus escenas de sexo

Redacción - Justin Timberlake: "En realidad es algo molesto, estás ahí durante 12 horas, es agotador", dijo a BBC Newsbeat. "Todas esas escenas giran alrededor del diálogo y el humor físico es tan agotador".

Jennifer López: "Fue intenso", le dijo a E! News sobre el rodaje de Cercana Obsesión con Ryan Guzman. "Esas escenas son vergonzosas, son incómodas, pero tu trabajo como actriz o actor es hacerla creíble, y esta película en particular... depende de si eso era creíble, que era suficiente para hacer que este tipo se vuelva loco".

Jake Gyllenhaal: "No es incómodo, es nuestro trabajo", dijo el actor en una entrevista con Ryan Seacrest refiriéndose a su colaboración con Anne Hathaway en el filme De amor y otras adicciones. "Esa es la dura vida de ser un actor en el negocio cinematográfico hoy en día, es agotador".

Anne Hathaway: Por su parte, la co-estrella de Jake dijo: "Estas son personas que no tienen problemas para quitarse la ropa, de una manera que sus cuerpos son su moneda", dijo a Vogue. "Pero están aterrorizados de exponer su vulnerabilidad al ponerse de emocionalmente desnuda".

Dakota Johnson: "Hay una escena en la que Christian usa un flogger en Anastasia", le dice a TIME tras filmar 50 sombras de Grey. "Filmar una escena sexual no es un ambiente sensual o placentero, es realmente caliente, no de una manera húmeda y sexual, es sólo sudoroso y no es muy cómodo, y además, mis manos y piernas estaban atadas y yo estaba Con los ojos vendados y me golpeaban con esta extraña herramienta."

Mila Kunis: "Es difícil tener una escena de sexo, no importa si es un amigo, un hombre, una mujer, estás con 100 miembros de la tripulación, te iluminan, te posicionan de nuevo", le dijo a The Huffington sobre su participación en Black Swan junto a Natalie Portman. "No hay ninguna comodidad en absoluto."

Emilia Clarke: "Es genial, en realidad fue con los co-creadoresDavid Benioff y Dan Weiss y les di las gracias dije: 'Esa es una escena que he estado esperando'", le dijo la actriz a Elle de las escenas de la cuarta temporada con el personaje de Huisman. "Porque tengo mucha basura por haber hecho escenas de desnudos y escenas de sexo. Eso es en sí mismo tan antifeminista, las mujeres que odian a otras mujeres son sólo el problema. Eso es molesto, así que es maravilloso tener una escena donde yo era como: '¡Ahí tienes!".