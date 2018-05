Actores arriesgan hasta el físico por interpretar un personaje

Notimex - Es la pasión, el compromiso con su labor o la adrenalina, la que lleva a los actores a apostarlo todo por un personaje sin importar los daños físicos o emocionales que se vivan en el proceso por alcanzar su meta.

Cuántas veces no hemos visto subir o bajar de peso a un actor para interpretar un personaje, y aunque ellos lo ven como parte de su trabajo hay quienes viven las secuelas de estos cambios físicos y emocionales.

Actores como Mane de la Parra, Gustavo Sánchez Parra, Vadhir Derbez, Damayanti Quintanar y Julián Gil platicaron con Notimex, sobre la experiencia de transformación que han vivido para convertirse en otras personas y poder contar su historia.

Como pasó con Vadhir Derbez, quien ha dejado atrás su atlético cuerpo para filmar la cinta "Adictas", historia que ha requerido que cambie su aspecto físico al subir varios kilos y mostrar una calvicie.

Con la simpatía que lo caracteriza, Derbez comentó que subir de peso no fue tan duro, pues se ha permitido disfrutar de la comida; sin embargo, ha sido fuerte para él verse al espejo, pues su fisonomía ha cambiado, lo que se ha refelejado en la parte emocional.

"No invertí en una nutrióloga porque subir de peso creo que es fácil, pero al terminar el rodaje me asesoraré para volver a mi peso, porque ver cambios drásticos en el cuerpo te afectan, además de que te puede generar enfermedades", apuntó el joven actor.

Sin embargo, cuando aceptan estos personajes que físicamente no tienen nada que ver con ellos, lo único que piensan es en asumir un nuevo reto, aseguró el actor y cantante Mane de la Parra quien aún recuerda que cuando filmó la cinta "El Apostol Juan" subió cerca de 13 kilos, todo para poder dar vida a este personaje bíblico.

De la Parra señaló que subir de peso fue fácil; sin embargo, para regresar a su peso se asesoró con una nutrióloga para hacer un plan de calorías que lo ayudara, porque "no es tan fácil, el cuerpo lo resiente y puede haber una descompensación y afectar la salud.

"Yo no le recomiendo a nadie que haga dietas por su cuenta, porque puede haber efectos secundarios que no fue mi caso. Subir me llevó cinco semanas y bajar más de ocho", apuntó el cantante.

Julián Gil es otro de los actores que ha dejado atrás la pose de galán para hacer suyo el personaje de Jesús de Nazaret en la cinta del mismo nombre, dirigida por Rafa Lara, que este año se estrenará.

A pesar de que el actor está muy orgulloso por este trabajo, compartió que no fue fácil meterse en la piel de este hombre, ya que no solo fue un trabajo emocional y psicológico, sino que también físicamente tuvo que preparar a su cuerpo para perder más de 20 kilos.

Lo que propicio algunas descompensaciones que pudo superar con ayuda médica; sin embargo, tardó más tiempo de lo esperado.

"Creo que vale la pena aceptar el reto, porque no es un sacrificio sino que lo veo como algo importante que marcó un antes y un después en mi carrera", dijo el actor, quien actualmente participa en la telenovela "Por amar sin ley".

Gustavo Sánchez Parra conocido por su trabajo en "Amores perros" es otro de los actores que ha sufrido los estragos de un personaje, pero que además le ha sacado provecho en aras del mismo proyecto.

Pues aún recuerdo el trabajo hecho en la cinta "Rabia", dirigida por Sebastián Cordero y producida por Guillermo del Toro y Bertha Navarro, para la cual no dudó en bajar 13 kilos en cuatro meses.

Sin embargo, esto llevó al actor a sufrir estados de ansiedad y depresión, que aprovechó para dar vida al personaje que requería de muchos cambios de ánimo, "en su momento representó un reto y me gustó su complejidad emocional", declaró Parra.

Pero no todo fue tan fácil, recordó el actor, quien se sometió a una estricta dieta, además de estar en un departamento aislado, "al final tuve que someterme a terapia para recuperarme emocionalmente pues mi metabolismo se vio severamente afectado y yo tenía depresiones".

Sánchez Parra considera que es esa la esencia de ser actor y por ello siempre están en la búsqueda de técnicas y expertos que los apoyen para no perjudicar su salud.

Ahora mismo la actriz Damayanti Quintanar se encuentra en fase de transformación para dar vida a Yolanda Saldívar, en la serie "El secreto de Selena".

La actriz se ha distinguido por una esbelta figura, ahora ha quedado atrás para convertirse en una mujer con las características que requiere el papel.

El arte de la actuación pareciera ser fácil; sin embargo, se requiere estar preparados física y mentalmente para asumir los retos y poderse meter en la piel y las historias de los personajes.