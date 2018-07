Actor británico estuvo muerto 7 minutos y relata qué vio en el 'más allá'

Redacción

Shiv Grewal es un actor de la compañía de teatro británica Royal Shakespeare Company (RSC), que ha revelado a diferentes medios del Reino Unido qué fue lo que vio en el "más allá", luego de haber experimentado una muerte clínica.

Hace cinco años, el artista sufrió un paro cardiaco y permaneció clínicamente muerto durante seis minutos antes de que le reanimaran, un periodo en el que experimentó algo similar a sentirse "en un vacío" aunque, al mismo tiempo, tenía "emociones y sensaciones".

De acuerdo con Grewal, "era consciente de que mi cerebro se estaba muriendo y pedía ayuda a gritos, pero también sabía que había una posibilidad de volver a casa".

Este británico de 60 años describió su experiencia como "soñar despierto" o un "viaje cósmico": "En un momento dado, viajaba sobre la Luna y podía ver meteoritos y todo el espacio".

Asimismo, detalló que pudo elegir permanecer allí o regresar a la vida: "Sentí que había un conjunto de posibilidades y que me ofrecían varias vidas y reencarnaciones, pero no las quise".

En la actualidad, Shiv Grewal pinta cuadros con todo lo que cree vio en esos instantes.

