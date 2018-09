"Acepté la muerte": Avril Lavigne anuncia su regreso tras su enfermedad

Agencias

La cantante canadiense, Avril Lavigne, publicó una carta en su página web donde relató la batalla que ha debido dar contra la enfermedad de Lyme, dolencia que padece tras haber sido picada por una garrapata.

"Acepté la muerte y podía sentir que mi cuerpo se cerraba. Sentía como si me estuviera ahogando. Como si estuviera sumergiéndome en el agua y solo tuviera que salir a tomar aire. Como si estuviera en un río arrastrada por la corriente", escribió.

Lavigne, que se convirtió en una estrella internacional en la década de 2000 como una de las mujeres más exitosas en el mundo del skater rock, dijo que lanzará la primera canción de su próximo álbum el 19 de septiembre.

Describió sus últimos años como los peores de su vida, pero dijo: "Pude convertir esa lucha en música de la que estoy muy orgullosa".

“Una parte de mí no quiere hablar sobre estar enferma porque quiero que todo quede atrás, pero necesito concienciar sobre la gravedad de la enfermedad de Lyme”, confesó.

Finalmente, Lavigne adelantó que tiene una muy “poderosa y verdadera canción” que habla de su experiencia en estos últimos años. “Mi primer single se llama ‘Head Above Water’ y estará disponible el 19 de septiembre. Estoy muy emocionada de volver con nueva música y de tenerlos en este viaje conmigo”, finalizó.

I wrote a letter to my fans on my website. https://t.co/R2PuqcKx0d pic.twitter.com/xbmS0WifO1