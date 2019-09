Abuela de General Terán es nominada en los Latin Grammy 2019

Espectáculos - 25/09/2019 11:39 a.m.

Por: Redacción





´La Abuela del Granjean de General Terán´, doña Irma Silva y la agrupación Buyuchek fueron nominados en los Latin Grammys en la terna a Mejor Álbum de Música Norteña.

´¡A la madre!, fue la expresión de doña Irma al enterarse que está nominada en los Latin Grammy´s 2019.

Buyuchek y la Abuela Irma Silva, comparten nominaciones con: Bronco, Calibre, Intocable y La Maquinaria Norteña.

"No hay fecha que no se llegue, ni sueño que no se cumpla. Para lograrlos basta con creerlos", publicó el grupo en su cuenta oficial de Facebook.