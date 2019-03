´A Jordyn no se le puede culpar de mi ruptura´: Khloé

Por: Redacción





Tras darse a conocer la infidelidad decon, la empresariaemitió diversos mensajes en donde tachaba a también modelo de ´mentirosa´ luego de dar su versión en el programa ´Red Table´.

Sin embargo, parece que para la hermana de Kim Kardashian, solo le faltaban unos días de reflexión pues mediante unos tweets aclaró la situación y rectificó su opinión acerca de la hija de John Woods.

"Esta ha sido una semana horrible y sé que todos están hartos de escucharlo (como yo). Soy una montaña rusa de emociones y he dicho cosas que no debí haber dicho. Honestamente, que Tristan me engañara y me humillara, no fue tan impactante como la primera vez", declaró.

Asimismo agregó que aunque la culpa no fue toda de Jordyn, si se sintió traicionada por quien ama como una hermana pequeña.

"Lo que ha sido más difícil y más doloroso es ser lastimada por alguien tan cercano a mí. Alguien a quien amo y trato como una hermana pequeña. Pero a Jordyn no se le puede culpar por la ruptura de mi familia. Eso fue culpa de Tristan".

"Tengo que seguir con mi vida y tener en cuenta mis bendiciones, mi familia, mi salud y mi preciosa hija True", finalizó.