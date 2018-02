7 consejos para vivir en pareja por primera vez

Espectáculos - 14/02/2018 09:35 a.m.

El amor está en el aire y dejándose llevar por él, son muchas las parejas que deciden casarse o formalizar su relación yéndose a vivir juntas, sin embargo, en un país en donde de 2000 a 2015 se incrementó más de 130% la tasa de divorcios, según el INEGI, son muchas las cuestiones que deben de ser tomadas en cuenta, por eso el portal inmobiliario Lamudi brinda 7 consejos para que el amor triunfe y construyas un nidito de amor funcional.

1. Ahora eres parte de un equipo

Cada pareja es un mundo compuesto por dos habitantes y, por tanto, cada decisión debe ser conversada y tomada por ambos.

Haz de la comunicación algo indispensable durante todo el proceso de elegir la casa donde vivirán, desde decidir la zona, si quieren vivir en casa o departamento, el presupuesto, pasando por la búsqueda en portales como Lamudi y terminando con las visitas y la elección, todo debe ser consensuado y hablado.

2. Igualdad y respeto

Ambos son igual de importantes para que la pareja funcione y por tanto la opinión y sentimientos de ambos valen por igual en este proceso, de ahí que la comunicación sea tan importante.

Una vez que ya estén viendo lugares a donde mudarse Lamudi recomienda se haga un inventario de todas las cosas que ambos tengan y vayan decidiendo cuáles llevaran con ustedes pues es probable que no todo les quepa en la nueva casa. Decidan juntos que muebles se llevarán, qué cosas compraran y claro, el estilo de decoración debe ser algo realizado por ambos.

3. Espacio y privacidad para dos

Vivir con otra persona es algo muy complicado, uno tiene que dejar de pensar solamente en las cosas que a uno le gustan o lo que uno quiere y acostumbrarse a pensar en combo, lleva tiempo y requiere mucho trabajo así que la mejor decisión que pueden tomar es buscar una casa o depa con suficiente espacio para ambos, donde ambos tengo un lugar privado a donde puedan ir a refugiarse cuando requieran un momentico con ustedes mismo.

La privacidad va a desaparecer en muchos niveles, pero en otros deben de cuidarla pues los ayudará a funcionar mucho mejor entre ustedes.

4. Prohibido el miedo, el sacrificio y la renuncia

Decidirse a vivir con tu pareja debe ser una decisión tomada de manera madura y bien consciente, entra a ella sin miedo y sin sentir que sacrificas algo o renuncias a cosas pues si no la balanza de tu vida en pareja no estará en equilibrio.

Seguramente tendrás que cambiar dinámicas de vida, pero no veas esto como renuncia o sacrificio, son decisiones que estás tomando en pro de construir algo con otra persona, en pro de acompañar y ser acompañado en este camino que llamamos vida.

5. Favor de evitar las siguientes situaciones

Si uno no es claro y no comunica sus necesidades las cosas en casa pueden salirse fácilmente de control, sean bien claros en cuestiones monetarias desde un principio, también es importante que compartan la obligación de hacer pagos, tirar la basura o bien, hacer el aseo y lavar la ropa, es casa de ambos y ambos deben contribuir a ella en todos los niveles.

Eviten guardarse cosas, “cantarse el precio” cuando estén enojados, llevar las cuentas de quién tiene la razón y quién no, siempre busquen estar bien ambos, no importa ganar si no vivir en armonía.

6. Prepárate para que esto pase

Por mucho que pongan de su parte hay situaciones que pasarán sí por qué sí:

- La primera pelea por los trastes sucios o quehaceres de casa

- Conocer a la persona en sus peores momentos: enfermedad, estrés, perdidas, todo lo compartirás.

- Visitas inesperadas e inapropiadas para ambos.

- Tendrás a alguien en quien confiar o apoyarte todo el tiempo. Luego de un día pesado de trabajo, podrás llegar a casa y platicarlo con tu amor.

7. Serenidad y paciencia

Recuerda que cuando te mudas con tu pareja dejas de ser “yo” y te conviertes en un “nosotros” pero esto no sucede de un día para otro, sé paciente con él o ella y contigo, recuerda que hay un período de adaptación y aprendizaje y que lo mejor que puede hacer es mostrarte abierto a él y dejar que todo vaya fluyendo y colocándose donde debe de hacerlo