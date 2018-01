Roberto Urie Torres

El 2018 es el año del perro de tierra en el horóscopo chino, signo que evoca la lealtad, inteligencia y protección de lo que se ama.

Esto significa que será un año tranquilo, de defender creencias y de trabajar en equipo, de ahorrar y de enfocarse en temas relacionado a la familia y a la estabilidad, de acuerdo a las tradiciones y rituales de la metafísica china y el feng shui.

Así lo explican los investigadores Monica y Bruno Koppel, quienes han lanzado, como cada año, el libro guía para transitar el 2018 en armonía con la naturaleza y las energías.

"2018, el año del Perro de Tierra", publicado por Planeta, es un compendio de enseñanzas y rituales que se podrán aplicar a lo largo del año chino, que inicia el próximo 15 de febrero.

Capítulo a capítulo, los autores van mostrando las adecuaciones que se pueden hacer en el hogar, el espacio de trabajo, la vestimenta, el arreglo personal, entre otros aspectos, con el objetivo de canalizar la energía de forma positiva.

Incluso, el compendio contiene un calendario con recomendaciones de fechas propicias para eventos significativos, como una mudanza, casarse o establecer algún contrato de negocios o personal.

En entrevista, los Koppel cuentan que este proyecto de cada año lanzar un libro de enseñanzas surgió a partir de 2003, y ha ido evolucionando a lo largo de estos años, a la par de un gran esfuerzo de investigación.

"Nosotros, a la vez, nos ha tocado nuestro rol de ser alumnos, entonces hemos aprendido y hemos tenido la suerte de contar con muy buenos maestros, algunos de ellos chinos, algunos norteamericanos, que nos han enseñado esto, y en base a los conocimientos que hemos adquirido de ellos, ya nosotros año con hacemos nuestros propios cálculos que nos permiten hacer lo que va a ser el pronóstico para un año en particular", señala Bruno.

Al ser 2018 el año del perro y del elemento tierra, los autores señalan que es un buen tiempo para desarrollar la estabilidad y los proyectos que se tengan en mente.

"(El perro) va a ser el rey de la casa, porque su buena energía va a llenar la casa de buena fortuna desde la perspectiva china", indica Mónica.

Para quienes se muestran escépticos ante estas tradiciones milenarias, los investigadores señalan que el feng shui no se contrapone a ninguna religión.

"No tiene que ver con religión, no se contrapone; el feng shui tiene que ver con ambientación de espacios, es una cuestión de acción y reacción, digamos, como puedes hacer acciones para propiciar que se den ciertas reacciones.

"A las personas que son escépticas, mi recomendación es esto: finalmente, si no crees que te puede hacer ningún cambio, entonces no te puede hacer ningún daño el que lo intentes", comenta Bruno.

Por su parte, Mónica indica que el feng shui es solo saber propiciar el balance y el buen flujo de energía en la vida.

"Se basa en analizar e interpretar la naturaleza y el entorno, con la influencia que tiene en la vida del ser humano.

No podemos negar que estamos relacionados con el entorno, con todo lo que nos rodea, no podemos negar que formamos parte de una comunidad, de una colonia, de un estado, de un país, de un país, de un planeta que interactúa con otros planetas, y el feng shui es simplemente interpretación de la naturaleza, no incluye creencias religiosas, el feng shui es balance y energía, nada más", concluye la especialista.