Wayne Rooney dirá adiós al futbol en la MLS

Notimex - El delantero inglés, Wayne Rooney, confirmó que será en Estados Unidos donde se retire, esto de cara al último partido que sostendrá con Inglaterra, que se enfrenta a la selección estadounidense en Wembley.

"Tomé la decisión de ir a Estados Unidos y si decido algo, me centro en ello; mi compromiso es total al DC United (equipo en el que milita); estoy encontrando mi lugar y mis hijos están yendo a la escuela y no es justo para ellos; no volveré (a Europa) cedido", sentenció el inglés en conferencia de prensa.

Rooney, máximo anotador de Inglaterra con 53 tantos, comentó: "Será agradable agradecer y decir adiós porque algo que no logré hacer de forma correcta en mi último partido; hacerlo será especial antes de regresar a ser un fanático más".

Asimismo, el goleador de 33 años y 120 apariciones con su selección, señaló que él siempre estará disponible si lo necesitan y que a pesar de llevar la camiseta 10 y el gafete de capitán no quiere presionar a Gareth Southga, a quien pidió que lo sustituya cuando sea correcto.