Vucetich dice que descartó ofertas de Paraguay y Costa Rica

El ahora entrenador de los Gallos del Querétaro, Víctor Manuel Vucetich, afirma que no le interesa dirigir selecciones pese a tuvo acercamientos con los combinados de Paraguay y Costa Rica

Azteca 7 Deportes - 26/02/2019 10:52 a.m.



EFE - El entrenador de los Gallos de Querétaro, el mexicano Víctor Manuel Vucetich, confesó hoy que aceptó dirigir al equipo a pesar de que tuvo ofertas de selecciones nacionales, porque ya no quiere atravesar procesos largos.



"No quiero dirigir una selección, no me interesa, ya no estoy hecho para procesos largos de cuatro años. Tuve un acercamiento de la selección de Paraguay después de la salida de Juan Carlos Osorio, en Costa Rica me buscaron, pero son varias cosas, una de ellas es la distancia. Quiero estar cerca de la gente que amo y la etapa de una selección para mí, ya pasó", dijo



Víctor Manuel Vucetich es conocido en el futbol mexicano como el 'Rey Midas' por ser uno de los técnicos más ganadores, con 5 títulos de liga, 3 de Copa y 3 trofeos de Liga de Campeones de Concacaf. Además, dirigió a la selección mexicana en el turbulento proceso hacía Brasil 2014, aunque sólo duró un mes.



"Lo que viví con la selección de México no fue un proceso sino una incongruencia. A lo mejor, en ese momento tan difícil para todos cuando el Tri estaba por quedar eliminado, hubo intereses que pudieron superar lo deportivo".



La mirada que tiene en la actualidad no es la mejor en el incipiente proceso de trabajo de Gerardo 'Tata' Martino, quien debutará el 22 de marzo ante Chile. Vucetich piensa que los futbolistas que forman el Tri y que militan en Europa, no están en su mejor versión.



"Martino es un técnico con cierto reconocimiento, no ha tenido logros, pero tiene una trayectoria buena, ha dirigido grandes equipos, eso le da un bagaje fundamental. Por desgracia, no hay jugadores de nivel top en selección, si se reúnen y trabajan en colectivo se puede sorprender a alguna selección rival, sólo así.



El técnico dio a Gallos su único título de la historia. En el 2016, obtuvo la Copa MX al vencer a las Chivas y grabó su nombre en la institución con tinta indeleble. Sin embargo, un año después los resultados no le acompañaron y fue destituido. Tras volver a la actividad, menciona que encuentra una liga diferente.



"Hoy veo una disparidad en los equipos, algunos aprovecharon que no existe el descenso ya no invirtieron. La liga mexicana se ha convertido en tres categorías: la mayor con seis equipos con presupuesto, la categoría B, con los aspirantes a arañar liguilla y la C, con equipos que pelearán la parte de abajo", indicó.



El cambio con Víctor Manuel Vucetich fue sustancial. Gallos pasó 7 jornadas sin ganar con el entrenador Rafael Puente y en el regreso del veterano entrenador en liga, el sábado pasado, golearon al Morelia. Para el técnico, son situaciones extrañas y hasta de suerte, que jugaron en contra de su antecesor y a favor suyo.



"Es una situación anormal, rara diría yo. Gallos tiene un equipo bueno para tener más puntos, no como lo encontramos, han tenido mala fortuna. No es la primera vez que me pasa, cuando llegué a Gallos en 2015 estaban así, en La Piedad en 2001, en Tigres en 1995, con Rayados también fue similar y dejé campeonatos. Me gustan los retos, es parte de la vida deportiva", asegura.