Voy a salir por Nocaut: ´Canelo

Azteca Deportes

Por:

Falta un mes para la esperada revancha entre Saúl ´Canelo´ Álvarez ante Gennady ´GGG´ Golovkin, pelea en la que el mexicano aseguró se dijo mentalizado para salir por el nocaut desde la campanada inicial.

"Voy a salir a trabajarlo para buscar el nocaut, eso haré desde el primer asalto, voy mentalizado para eso, obviamente con mucha experiencia, pero así quiero que termine la pelea, quiero que me levanten la mano después del nocaut", comentó en conferencia telefónica.

´Canelo´ señaló que el primer combate ante el kazajo le dio la experiencia necesaria para aprender de su rival y descubrir cómo puede hacerle daño, por lo que ahora se siente más seguro y confiado de lo que debe hacer para llevarse el triunfo.

"He visto como 10 veces la pelea (anterior), lo que me faltó, o el error que cometí, fue quitarme golpes y no aprovechar ese momento para contragolpear, hay que agregar cada momento para golpearlo, eso me faltó y en esta pelea pienso no desaprovechar ni un momento", afirmó.

El mexicano afirmó que se mantiene en control antidopaje todo el tiempo de manera voluntaria para demostrar que es un peleador limpio. "Siempre he tenido pruebas... esto es voluntario... vienen dos veces a la semana... he tenido como 15 o 20 veces después de aquel día, y lo siguen haciendo, el día que lleguen estoy puesto".