'Volveré pronto y más fuerte': Giovani Dos Santos tras trágica herida

Luego de la lesión que sufrió Giovani Dos Santos en el Clásico Nacional, el atacante americanista público una fotografía en sus redes sociales agradeciendo los mensajes y el apoyo que le han brindado los aficionados y personalidades del balompié nacional e internacional.

"Gracias a todos por sus mensajes y oraciones! Salió todo muy bien Gracias a Dios. Volveré pronto y más fuerte", señaló en la publicación el jugador mexicano tres veces mundialista.

De igual manera, la cuenta oficial de la FIFA citó su publicación para apoyarlo, así como su exequipo, el Galaxy de Los Ángeles en la MLS.

Dos Santos salió del partido al minuto 36 entre América y Guadalajara después de una fuerte entrada de Antonio Briseño, donde cabía la posibilidad de una fractura, pero más tarde el cuerpo médico azulcrema señaló que no hubo una lesión ósea.

Briseño está arrepentido: Luis Fernando Tena

Después del triunfo 4-1 del América sobre Guadalajara, el entrenador de los tapatíos, Luis Fernando Tena indicó que Antonio "Pollo" Briseño está muy arrepentido luego de la acción dónde salió lesionado Giovani Dos Santos.

En conferencia de prensa posterior al Clásico Nacional, el "Flaco" Tena señaló que no habló con Briseño terminado el encuentro, "no he querido hablar con él porque está muy triste, preocupado y se siente muy mal. Es un jugador de mucho ímpetu y determinación como siempre ha jugado. Se encuentra muy apenado", señaló el entrenador.

Por otra parte, Luis Fernando Tena indicó que la sanción que pueda recibir el defensor le preocupa, pues podría reaparecer hasta el final de la temporada.

Chivas le manda mensaje a Gio tras la lesión

A través de sus redes sociales, el Club Guadalajara deseó una pronta recuperación al atacante mexicano, con el mensaje: "De todo corazón, recupérate Gio".