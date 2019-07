Venus Williams cae ante rival de solo 15 años

La estadounidense de 15 años Cori Gauff dio un golpe sobre la mesa y se llevó este lunes por delante a su compatriota Venus Williams (6-4 y 6-4) en la primera ronda de Wimbledon

EFE - La número 301 del mundo Cori Gauff componía una de las partes del duelo con más diferencia de años en la historia de Wimbledon.



24 años entre la mayor de las Williams y la prometedora júnior, procedente de la previa, establecían un récord en el All England Club y un espectáculo en la pista 1 de Wimbledon.



Una sucesora para las Williams crecía en la hierba después de meteóricamente llegar hasta aquí.



Nadie la esperaba. Le tocó la primera cabeza de serie de la previa, la española Aliona Bolsova, y fue pasando rondas a contracorriente, a medida que en Roehampton, complejo donde se juega las clasificatorias, corría el rumor de que una chica de 15 años estaba jugando a buen nivel.



Entre sus seguidoras, la española Paula Badosa, que también se fue a vislumbrar si ese fenómeno del que todo el mundo hablaba era cierto.



"Me gusta acercarme a ver a las tenistas que empiezan a destacar", explicó la neoyorquina nacionalizada española.



Y la estadounidense ya destaca. Aterrizó en Wimbledon con 31 partidos en toda su carrera, contando los niveles desde ITF, y ya gracias a esta victoria subirá al puesto 215 de la WTA.



Es la tenista más joven de la historia en llegar a un cuadro final tras pasar la previa y desde este lunes la verdugo de Venus en Wimbledon.



Amagó con asustarse tras apuntarse el primer servicio e ir 'break' arriba en el segundo. Venus recuperó la desventaja, pero con 4-4 Gauff volvió a romper y dispuso de tres bolas de partido al servicio. Todas desperdiciadas hasta que los nervios le abandonaron y cerró el encuentro. La, hasta la fecha, victoria más importante de su carrera.



Pero, con 15 años y mucha vida tenística por delante, quizás no la última.