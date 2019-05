Vamos a semis a doblegar a Tigres: Alonso

Por: Manuel Dávalos





Consciente de que un empate en el global pudiera dejarlo fuera de la final, el técnico uruguayo Diego Alonso dejó en claro los Rayados de Monterrey buscarán doblegar en el marcador global a los Tigres de la UANL en las semifinales del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

"Si empatamos la serie a cero la ventaja es para ellos, saldremos a ganar si es posible los dos partidos, pero a ganar sobre todo el primero en casa", manifestó el timonel.

Diego Alonso rechazó que esta pueda ser una revancha, dado que ahora están en otra instancia que son las semifinales, cuando anteriormente se han enfrentado en finales que fueron la del Apertura 2017 y en la Liga de Campeones de la Concacaf 2019.

"Es una historia opuesta, distinta, si nos hubiéramos enfrentado en una final podríamos hablar de una revancha. Buscaremos con nuestras armas y planteamientos solventar la eliminatoria ante un rival que sabemos lo que significa", indicó.

El sudamericano expresó que difícilmente alguno de los dos equipos podrá sorprender al rival, porque ya se conocen, pero se mostró confiado en que sus pupilos tendrán un buen desempeño para superarlos.

"A ninguno de los dos lados nos va a sorprender nada, el sistema que ponga o nosotros, las características no van a cambiar, no creo que haya sorpresas en lo estratégico o táctico, nos podemos ajustar a lo que podamos plantear, no creo que haya una ventaja, sólo son dos equipos que merecidamente están en semifinales, el segundo y tercero de la Liga, esperemos un buen encuentro", añadió.

Sobre el partido contra Necaxa, el timonel resaltó el desempeño de sus pupilos y destacó también la labor que tuvo el técnico Guillermo Vázquez con los Rayos en el Clausura 2019.

"Felicité a memo porque hace grandes temporadas con equipos que nos son candidatos", añadió el timonel de los Rayados al término del cotejo de vuelta de los cuartos de final.